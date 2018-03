FESTIVAL DE BERLIM DIVULGA CURTAS O Festival de Berlim divulgou ontem mais uma lista de curtas-metragens em competição em sua próxima edição, que ocorre de 7 a 17 de fevereiro. Na sessão Generation 2013, há três produções brasileiras: O Caminhão do Meu Pai (My Father's Truck), de Maurício Osaki, que tem assistência de direção da jornalista do Estado de S. Paulo, Flavia Guerra; O Pacote, de Rafael Aidar; e Destimação, de Ricardo de Podestá. A lista inclui curtas de diversos países. "Estruturas estão desmoronando, mas o desejo de manter comunidades ainda motiva as pessoas a olharem ao redor", explicou a diretora, Maryanne Redpath, ao descrever a temática das seleções.