Festival de Arles, na França, terá presença de brasileiros Desde 1970 ocorre em Arles, no sul da França, o festival Rencontres d´Arles de Photographie. Da edição deste ano, que vai até 17 de setembro e contará com mais de 60 exposições, participam brasileiros, entre grupos de comunicação, como a Agência Estado, a Folha de S.Paulo e Revista Trip, a Galeria Vermelho e a Cia. de Foto, formada pelos fotógrafos Rafael Jacinto, João Kehl e Pio Figueiroa. "Neste ano, haverá uma noite dedicada aos brasileiros, na sexta-feira, quando exibiremos o nosso trabalho", diz Jacinto. A Cia. de Foto vai apresentar o ensaio 911, feito a partir da ocupação de famílias sem-teto no prédio número 911 da Av. Prestes Maia. Os integrantes do grupo vieram do fotojornalismo, mas há três anos criaram a Cia. de Foto para poderem, em meio a trabalhos institucionais, fazer produções autorais, sempre assinadas em grupo. Durante 15 dias, acompanharam a ocupação do prédio por mais de mil imigrantes latino-americanos e por brasileiros, mas queriam ir além da simples documentação de um fato. "Queríamos questionar aquele espaço, aquela história", diz Jacinto. No festival, eles exibirão 50 fotos e um vídeo. O ensaio, que será mostrado em setembro, em São Paulo, é formado por imagens do espaço; o cotidiano dos sem-teto; e retratos neutros.