Festival da Mantiqueira vai tratar da diversidade cultural brasileira

Uma abertura para narrativas que estão fora do arco de visão, passam despercebidas ou mesmo estão esquecidas norteia a programação do 7º Festival da Mantiqueira – Diálogos com a Literatura, festival de literatura que começa nesta sexta (4) e vai até domingo, na cidade de São Francisco Xavier. Com a curadoria da jornalista e escritora Joselia Aguiar, o evento tem como tema geral À Margem.

A palestra de abertura acontece às 20 horas de sexta-feira, a cargo do escritor Cristovão Tezza, que fará a conferência Literatura à Margem, sobre a condição do autor que habita um país periférico e as possibilidades da ficção que revela o que não se vê. Em seguida, João Bosco apresenta seu show Quarenta Anos Depois.

No sábado, a primeira mesa acontece às 11 h, sob o tema O Rio que Corre na Minha Aldeia e vai reunir Daniel Munduruku, Ilan Brenman e Reginaldo Prandi. Às 14h30, começa o encontro O Tempo da Escrita, com Elvira Vigna, Evandro Affonso Ferreira e Maria Valéria Rezende. A última mesa do dia, As Histórias a Contar da Ditadura, é uma das mais esperadas – começa às 17 h e vai reuni Bernardo Kucinski e Daniel Aarão Reis.

O domingo começa com a palestra de dois recentes ganhadores do Prêmio São Paulo de Literatura: às 10 h, vem Jacques Fux, vencedor na categoria estreante com menos 40 anos, com Antiterapias, e, às 10h45, Paula Fábrio, ganhadora como estreante com mais de 40 anos, com Desnorteio.

Às 11h30, será a vez de com Sérgio Rodrigues para falar de seu romance O Drible, e, às 13 horas, começa a última mesa, As Canções – Letristas, Letras e Entrelinhas de uma Época Brasileira, que vai reunir José Carlos Capinan e Fernando Brant.