Festival Cultura Inglesa retoma atrações internacionais

Do Fringe de Edimburgo, o maior festival de artes cênicas do mundo, Mello selecionou quatro espetáculos de teatro e um de dança para compor a grade. Ainda que lidem com temas e técnicas diversas, todas as criações levaram em conta um aspecto: seu apelo junto ao público jovem.

É o caso de "Bane", peça inédita no País, que poderá ser vista entre os dias 25 e 29, em diferentes locais. A montagem do ator Joe Bone não foi pensada para uma faixa etária determinada, mas certamente terá apelo entre os adolescentes. Aqui, o intérprete se desdobra em dezenas de personagens e conta a história de um gângster de forma cômica.

Outra obra que deve agradar os mais novos é "The Static", com sessões entre os dias 15 e 18. A trama, que se passa em uma escola, usa recursos de tecnologia multimídia para contar a transformação de um garoto de 15 anos. Considerado um fracasso, ele ganha super poderes depois de se apaixonar por uma menina. "É um espetáculo muito visual, que usa projeções e uma apurada técnica de teatro físico", considera o curador.

Efeitos tecnológicos também dão o tom a "Watch It", uma crítica ao excesso de tempo passado diante da TV, que será encenada nos dias 21, 22 e 25. Já no espetáculo de dança "Within The Dust", o foco recai exclusivamente sobre os corpos dos intérpretes. Foi inspirado pelas fotografias de Richard Drew - que mostram um homem caindo das Torres Gêmeas durante o 11 de Setembro - que o coreógrafo Thomas Small criou a obra.

Seleção brasileira - Os brasileiros ganharam companhia estrangeira, mas não saíram de cena. Em 2013, serão três as montagens nacionais, selecionadas por um time de curadores formado pelo dramaturgo Samir Yazbek, a pesquisadora Soledad Yunge e o jornalista Ubiratan Brasil. As obras partem de textos de autores consagrados, mas pouco conhecidos no Brasil. À exceção do irlandês Samuel Beckett, que já mereceu várias leituras entre nós, os ingleses Steven Berkoff e Howard Brenton ainda soam como novidade por aqui. Um dos destaques deve ser justamente "Perfeitos, Perversos e Educados", texto de Breton que reúne um premiado elenco formado por Grace Passô, Marcos Damigo e Rodrigo Bolzan. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

FESTIVAL CULTURA INGLESA

Programação e locais: festival.culturainglesasp.com.br