Festival convida Oliver Stone O cineasta norte-americano Oliver Stone será o grande convidado da segunda edição do CineMAPR, festival de cinema organizada pelo ator Benicio Del Toro. O evento, que teve início no ano passado, acontecerá entre 29 de novembro e 2 de dezembro, no museu de Arte de Porto Rico - MAPR. O propósito da iniciativa de Del Toro, que é de origem porto-riquenha, é expor o público local a uma programação cinematográfica de qualidade internacional. O ciclo Benicio Del Toro Apresenta Oliver Stone vai reunir vários filmes do diretor nova-iorquino. O dinheiro arrecadado com o festival será revertido para compra de obras pelo museu. / EFE