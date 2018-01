Festival confirma show da banda Gossip Foi confirmada ontem uma turnê nacional da banda pós-punk norte-americana Gossip pelo Festival Virus Chilli Beans, que ocorrerá em quatro cidades durante março. Em São Paulo, o show do Gossip, liderado pela cantora norte-americana Beth Ditto, será no dia 19 de março, às 22 horas, no Global Room (Rua Mergenthaler, 829, Vila Leopoldina, ao lado da Ceagesp e da danceteria Pacha). Os ingressos custam de R$ 100 a R$ 200 e já estão à venda na loja Chilli Beans da Galeria Ouro Fino (Rua Augusta, 2690, tel. 3062-3266). O Gossip está em turnê promovendo o álbum "Music for Men". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.