Festival cine PE recebe inscrições Estão abertas inscrições para as mostras competitivas de longas-metragens e curtas-metragens do 15.º Cine PE Festival do Audiovisual. O prazo para as inscrições termina no dia 31 de janeiro. O festival ocorre de 2 a 7 de maio, em Olinda. Inscrições podem ser feitas por meio do site www.cine-pe.com.br. Lá, são encontrados ficha de inscrição e o regulamento do festival. Serão distribuídos 26 prêmios para curtas em 35 mm, curtas digitais e longas.