Festival cancela fala de Rushdie A organização do festival literário de Jaipur, na Índia, cancelou uma conferência do escritor Salman Rushdie. Por causa de ameaças islâmicas, sua participação iria ocorrer por videoconferência, que seria exibida ontem na sede do festival, o palácio de Diggi. A própria polícia indiana, contudo, preveniu a organização de que a projeção não seria segura. Manifestações estavam previstas para o local, o que levou ao cancelamento da participação de Rushdie no festival. Há dias, os jornais indianos discutiam o tema. Líderes muçulmanos expressaram seu descontentamento com a possível presença do autor do polêmico Versos Satânicos. / EFE