Festival anuncia novo conceito A empresa Natura anunciou na tarde de terça que vai unificar o conceito do Festival Natura Musical nas cidades de Belo Horizonte, Salvador e São Paulo. Sem datas fechadas, a produção adiantou que os shows serão todos realizados em praças públicas e terão acesso gratuito, ao contrário de edições anteriores realizadas em São Paulo. A empresa adiantou também quais artistas terão CDs patrocinados: a baiana Márcia Castro, as paraenses Luê e Lua Sophia, Tom Zé, Otto e Tulipa Ruiz. As turnês bancadas pela empresa serão as de Roberta Sá e de Milton Nascimento, que fará uma série de shows para festejar seus 50 anos de carreira.