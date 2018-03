Festival anuncia line up completo O Planeta Terra Festival anunciou ontem as atrações que faltavam para completar sua programação. Depois de confirmar nomes como The Strokes, Interpol, Beady Eye, Goldfrapp, Peter Björn and John, Toro y Moi, Broken Social Scene, White Lies, Criolo, Garotas Suecas e The Name, os organizadores do festival anunciaram também Groove Armada e Redlight, Bombay Bicycle Club e Nação Zumbi. O evento está marcado para ocorrer no dia 5 de novembro, no Playcenter, em São Paulo. Todos os ingressos já estão esgotados. Com os artistas se dividindo em dois palcos, a organização prevê um público de 20 mil pessoas.