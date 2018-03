Festival Anima Mundi começa nesta quarta-feira em SP

Começa nesta quarta-feira, 23, a 16.ª edição do Festival Anima Mundi, o maior festival latino de animação. Este ano o evento conta com 441 filmes de animação de 42 países, sendo 74 trabalhos assinados por brasileiros, que irão provar que 'desenho' não é 'coisa de criança'. Veja também: Confira trecho do longa 'Idiots and Angels' Confira trecho do longa 'Delgo' Confira trecho do longa 'Princess' Confira trecho do curta 'Animadores' Confira trecho do curta 'Seu Lobo!' Confira trecho do longa 'Belowars' Os filmes e vídeos favoritos poderão ser escolhidos pelo público por voto direto nas categorias Melhor Curta-Metragem, Melhor Longa-Metragem, Melhor Curta Infantil, Melhor Animação Brasileira e Melhor Filme de Estudante. A premiação também terá um júri profissional para Curta-Metragem e Curta Infantil, nas categorias Melhor Animação, Melhor Roteiro, Melhor Trilha Sonora e Melhor Direção de Arte. O longa Belowars, do paranaense Paulo Munhoz, é um dos concorrentes brasileiros do evento. "Os filmes ‘de adulto’ estão tão presentes neste ano que há muitos que, não só não foram feitos para crianças como são proibidos para o público infantil", comenta Cesar Coelho, um dos criadores do festival. O Anima Mundi deste ano terá uma seleção especial de filmes de animação do maior festival internacional de curtas da Rússia, o Open Cinema. Em outra atração, a Oups!, o visitante tem sua imagem captada ao entrar em uma sala de projeção, e passa a interagir com as animações que aparecem na tela. O público poderá também criar animações em parceria com os autores da instalação, Márcio Ambrósio e Sophie Klecker. O festival, que acontece no Memorial da América Latina e no Centro Cultural Banco do Brasil, vai até domingo. A programação completa está na página na internet do Anima Mundi, www.animamundi.com.br. 16.º Anima Mundi. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade 664, Barra Funda, 3823-4600. 11 h às 24 h. R$ 3 (vídeo) e R$ 6 - sessões gratuitas: Futuro Animador com distribuição de senhas 1 hora antes de cada sessão Centro Cultural Banco do Brasil. Rua Álvares Penteado, 112, 3113-3651. 3.ª a dom., 13 h às 19 h. R$ 4