Festival Anima Mundi começa na quarta em SP Começa na quarta-feira em São Paulo a 16ª edição do Festival Anima Mundi, com programação que inclui 441 filmes de animação de 42 países. Os brasileiros assinam 74 trabalhos na mostra. O público poderá eleger por voto direto os filmes e vídeos favoritos, nas categorias Melhor Curta-Metragem, Melhor Longa-Metragem, Melhor Curta Infantil, Melhor Animação Brasileira e Melhor Filme de Estudante. A premiação também terá um júri profissional para Curta-Metragem e Curta Infantil, nas categorias Melhor Animação, Melhor Roteiro, Melhor Trilha Sonora e Melhor Direção de Arte. O Anima Mundi deste ano terá uma seleção especial de filmes de animação do maior festival internacional de curtas da Rússia, o Open Cinema. O evento terá também o workshop Desenvolvimento e Roteiro de Animação, com a americana Jean Ann Wright, que abordará o processo de desenvolvimento e escrita da idéia inicial de um filme de animação ao roteiro final. Em outra atração, a Oups!, o visitante tem sua imagem captada ao entrar em uma sala de projeção, e passa a interagir com as animações que aparecem na tela. O público poderá também criar animações em parceria com os autores da instalação, Márcio Ambrósio e Sophie Klecker. O festival acontece no Memorial da América Latina e no Centro Cultural Banco do Brasil. A programação completa está na página na internet do Anima Mundi, www.animamundi.com.br.