Festival Alma Surf começa nesta quarta em São Paulo

"Aloha". A saudação havaiana será uma constante nos próximos dias em São Paulo. De quarta-feira, 9, até o próximo sábado, a cidade será sede do Festival Alma Surf 2008. Além de trazer quatro bandas internacionais, o evento reunirá arte e cinema. Das atrações musicais, a mais esperada é a dupla Solar e Guru, que apresentará o consagrado projeto "hip hop jazz" Guru's JazzMatazz, nos dias 9 e 12. Na quinta edição, o Alma Surf pretende reunir 20 mil pessoas no Pavilhão da Bienal no Ibirapuera. Além da dupla, um dos ícones da música havaiana, o cantor e violonista Henry Kapono, indicado ao Grammy e fiel representante da música de seu país, se apresentará no dia 10. Para saciar os mais tradicionais, Todd Hannigan, compositor das mais conhecidas trilhas sonoras de filmes de surfe como Thicker Than Water, Shelter, A Broke Down Melody e The September Sessions, fará sua apresentação no dia 11. Ainda no dia 11 e 12, uma banda cover do Ramones, os The Hey Ho's, mostrará que surfista não pensa apenas em reggae, trilha instrumental e violãozinho à Jack Johnson. Cinema e arte Mas não é só com a música que a quinta edição do Festival Alma Surf quer fisgar os surfistas. Para os cinéfilos, o Festival Internacional de Cinema Surf trará quatro sessões diárias. No evento serão apresentadas pré-estréias de filmes mundiais como High Water, Bustin' Down the Door, Sliding Siberia, entre outros. Seis prêmios serão concedidos, entre eles o do júri popular. Para os que procuram artes plásticas, o evento mostrará 150 peças, entre fotos, pinturas e esculturas de artistas que criarão sobre o tema ação, mote do festival deste ano. Além disso, duas instalações: A Árvore Genealógica dos Shapers no Brasil, que contará a história dos artistas que desenham pranchas desde os anos 50, e a Carros Surf, que contará com automóveis customizados, com todos os itens usados pelos surfistas. As informações são do Jornal da Tarde. Festival Alma Surf. Pavilhão da Bienal no Ibirapuera. De amanhã a sábado (12) , das 14h às 23h. Ingressos: R$ 30 (válido para um dia); R$ 60 (válido para os 4 dias). Os shows musicais começam sempre às 21h. Mais informações: www.mostradosurf.com.br.