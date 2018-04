Festivais em Londres exibirão mais de 40 filmes do País

Vale lembrar que o Cinema of Brasil para, de 17 a 20 de setembro, quando ocorre o 1º Cine Fest Brasil Londres, no Riverside Studios. Ao contrário do Barbican, o Cine Fest Brasil não tem um tema específico. A tônica do novo é o ineditismo. Quase todos os filmes do Cine Fest fazem sua première no Reino Unido e na Europa.

Seja no Riverside, seja no Barbican, a toada segue pela variedade, provando para o público inglês que o cinema nacional vai muito além das últimas produções que estrearam no País, como "Tropa de Elite" e "Linha de Passe". Neste mês, "Terra Vermelha", do ítalo-chileno Marco Becchis, chega às salas comerciais. Esperado mesmo está sendo "Jean Charles", que integra a mostra competitiva do Festival de Toronto nesta semana, mas ainda não tem data de estreia na Europa. Selton Mello, que interpretou Jean Charles, integra a seleção do Barbican com dois filmes. Como ator, no dia 13, com "Meu Nome Não É Johnny", e como diretor estreante em 1º de outubro com "Feliz Natal", seguido de debate com a atriz Graziela Moretto.

Entre os convidados do Cinema of Brasil, estão os diretores Jorge Furtado, Evaldo Mocarzel ("Jardim Ângela"), José Eduardo Belmonte ("Se Nada Mais Der Certo" e "A Concepção"), o artista Vik Muniz, e os atores e diretores Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli ("O Signo da Cidade"). O diretor Bruno Barreto ("Última Parada 174"), os atores Murilo Rosa ("Orquestra dos Meninos") e Glória Pires ("Se Eu Fosse Você 2") serão atração do Cine Fest. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.