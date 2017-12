Festivais de música movimentam Nordeste antes do Natal

Capucho, que também é responsável, entre outros, pelo Festival Instrumental de Guarulhos, diz que a ideia de unir choro e jazz num mesmo evento num ambiente turístico já vem de 10 anos atrás. "Era para ser em Tiradentes, mas por falta de patrocínio, a gente adiou. Venho a Jericoacoara desde o início da década de 90, do tempo que não tinha energia elétrica aqui. Conheço bastante gente aqui e os nativos foram botando na minha cabeça a ideia de trazer música boa para eles ouvirem", conta.

Capucho conseguiu patrocínio da Eletrobrás e apoio da prefeitura local, além de colaborações de artistas que o conhecem e que bancaram suas próprias passagens para ir ao festival. Muitos dos músicos que vão tocar no festival e outros que não fazem shows também darão oficinas de graça. Entre eles estão Maurício Carrilho, Toninho Horta, Alessandro Penezzi, Alex Buck, Jean Garfunkel e Arismar do Espírito Santo. "A ideia não é parar só no festival, é transformar Jeri numa cidade musical, criar uma escola de música, para dar dignidade para a molecada estudar.

Outros Festivais

No Recife, a Feira Música Brasil, que começa no dia 9 e vai até o dia 13, não só vai proporcionar o acesso a uma infinidade de shows, mas também discutir o mercado para isso. Esse é um dos temas dos debates, que começam no dia 10 e vão levantar questões como marketing, divulgação e direito autoral na era digital, gestão de carreiras, o futuro das gravações fonográficas. Calcada em três eixos básicos - mercado, cultura digital e tendências -, a FMB foi realizada pela primeira vez há dois anos, nos mesmos locais do centro da capital pernambucana.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Da Bahia para Pernambuco, há um baiano que conhece bem as festas do interior, Moraes Moreira, uma das atrações do I Festival de Arte, Música e Negócios (Famune), que será realizado em Pesqueira, perto de Recife, nos dias 18 e 19. O compositor e cantor André Rio conta que a ideia do evento, promovido pela produtora Central da Música e pela ONG Ipedec, é juntar a produção musical regional, como o forró pé-de-serra, com o artesanato local e nomes de expressão da música brasileira. A parte de negócios é mais voltada para a produção dos artesãos: trabalhos com rendas, barro e doces.

"O convite a mim e a Luciano Magno veio para que a gente arrebanhasse esses artistas e participasse da escolha deles. Então chamamos uns amigos como Elba Ramalho, Fafá de Belém, Moraes Moreira, e juntamos com os artistas regionais, que fazem bastante sucesso nos segmentos de frevo e forró pé-de-serra", diz Rio. "Alguns desses artistas têm carreira de mais de 20 anos, com vários discos lançados. No meu ver, a gente está fazendo isso como combate à invasão dessas bandas de forró eletrônico vindo do Ceará. Aqui a gente quer dar condições de igualdade de competição." A ideia é, a partir de Pesqueira, levar a proposta do evento para outros municípios de Pernambuco, que, afinal é a terra do Rei do Baião. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.