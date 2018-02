Festivais ao vivo no Youtube O site de vídeos YouTube anunciou ontem que transmitirá ao vivo os festivais Lollapalooza e Austin City Limits. Propriedade do Google, o YouTube já havia transmitido anteriormente eventos musicais como o Bonnaroo, Outside Lands e Coachella, todos nos EUA. O Lollapalooza ocorrerá entre 5 e 7 de agosto em Chicago e já tem entre suas atrações shows de Eminem, Foo Fighters, Coldplay, Muse e My Morning Jacket. Entretanto, ainda não estão acertados quais concertos serão transmitidos ao vivo. Já o festival Austin City Limits está marcado para ocorrer no período entre 16 e 18 de setembro, na capital do Texas.