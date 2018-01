Festão na posse de Nelson Pereira dos Santos na ABL A posse do cineasta Nelson Pereira dos Santos, hoje à noite, na cadeira número 7 da ABL, foi uma festa concorrida. Compareceram o governador de São Paulo, Cláudio Lembo, o secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura, Orlando Sena, e muitos colegas de profissão, como o produtor Luís Carlos Barreto e sua mulher, Lucy, o também diretor Antônio Fontoura e o ator Milton Gonçalves. Nelson ocupa a cadeira que tem como patrono o poeta Castro Alves, de quem sempre se declarou grande admirador. No seu discurso, comparou o poema Navio Negreiro, obra-prima antiescravagista, a um roteiro de cinema, "em que as palavras vão descrevendo cada cena". O cineasta citou nominalmente cada um de seus novos colegas de imortalidade, especialmente aqueles que fizeram campanha por sua eleição: o poeta Lêdo Ivo, a escritora Ana Maria Machado, o jornalista Cícero Sandroni, Alberto Venâncio, José Murilo de Carvalho e Eduardo Portella. Ele lembrou ainda que, nos anos 60, o cirurgião Ivo Pitanguy abriu sua casa "para uma devastadora equipe de filmagem", tratada com toda a generosidade. Nelson chegou à academia às 19h40, uma hora e 20 minutos antes do horário marcado para a posse. Vestindo o fardão, estava acompanhado da mulher, Ivelize Ferreira, muito bonita e elegante num longo preto. Foi recebido pelo presidente, Marcos Vilaça, tirou as fotos tradicionais com os outros acadêmicos e tentava disfarçar o nervosismo brincando com seus amigos do Sindicato dos Técnicos da Indústria Cinematográfica. Como eram esperadas 500 pessoas, muito mais do que o normal em festas como essa, os jardins do Petit Trianon e a área do novo prédio da academia foram preparados para receber os convidados. Durante as últimas palavras do primeiro discurso do novo imortal, ainda chegava gente. Após a posse, estava previsto um jantar.