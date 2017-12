Festa pelos 70 anos do Iphan terá Niemeyer e samba O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) comemora 70 anos hoje, às 19 horas, no Palácio Gustavo Capanema, no centro do Rio de Janeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Cultura, Gilberto Gil, estarão presentes. Durante a comemoração, será realizada a titulação das matrizes do samba do Rio - samba de terreiro, partido-alto e samba-enredo - como patrimônio cultural imaterial do Brasil. A Ordem do Mérito Cultural será entregue a Oscar Niemeyer. A condecoração é uma homenagem a cidadãos e instituições que, de maneira significativa, foram destaque na prestação de serviços à cultura do País. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo