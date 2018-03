Festa para Clarice Lispector

No domingo, completam-se 35 anos da morte da escritora Clarice Lispector. Na segunda-feira, seria seu aniversário de 92 anos. Para homenageá-la, a editora Rocco, o Instituto Moreira Salles e outras instituições promoverão uma série de atividades país afora dentro da programação Hora de Clarice. O dia instituído para a comemoração é o de seu nascimento, 10, mas a partir de amanhã, fãs da autora que estiverem em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, Florianópolis e Brasília, entre outras cidades, já podem celebrá-la. Nessa mesma linha, o Projeto Clarice, criado em Portugal antes da Hora de Clarice, já conta com a adesão de dez cidades portuguesas e de algumas brasileiras.

"Clarice tem uma posição na literatura brasileira de extremo destaque e a cada ano novos leitores descobrem sua obra", diz Paulo Rocco, que edita sua obra. Para março de 2013, ele planeja o lançamento de Clarice e Seus Quadros, com ensaio do crítico português Carlos Mendes de Souza sobre o trabalho de pintura da escritora, bem como sua relação com os quadros que comprava ou ganhava.

A programação desta edição da Hora de Clarice está mais robusta que a de 2011 e a tendência é que cresça a cada ano, com novas adesões aqui e em outros países. Em São Paulo, a primeira atração é para crianças. Sábado, às 16h, na Livraria da Vila do Shopping Pátio Higienópolis, haverá contação de história. O livro escolhido foi Como Nasceram as Estrelas. No dia seguinte, no mesmo horário, na Vila do Shopping JK e na Saraiva do Morumbi, o tema será A Vida Íntima de Laura.

No Rio, amanhã, das 11 h às 13 h, Teresa Montero, uma das biógrafas da escritora, comanda passeio por lugares frequentados por Clarice no centro da cidade. Às 18 h, haverá bate-papo e leitura dramatizada com a atriz Beth Goulart, que interpretou Clarice no teatro. Além dela, estarão na Livraria da Travessa do Shopping Leblon Teresa Montero e a psicanalista Daisy Justus. No Instituto Moreira Salles, às 17 h, será apresentado, para crianças a partir dos 3 anos, espetáculo de bonecos baseado em O Mistério do Coelho Pensante e em Como Nasceram as Estrelas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Domingo, também no Rio, fãs se reúnem no Jardim Botânico para um sarau, às 10 h, quando serão lidas crônicas de A Descoberta do Mundo. Às 11 h, haverá outro passeio guiado por Teresa, ali mesmo no Jardim Botânico, seguido da inauguração dos bancos cunhados com frases da autora de A Hora da Estrela. A programação continua até às 16 h, com contação de histórias e outras atividades infantis - que será o forte também em outras capitais neste fim de semana.

O grande dia. Segunda-feira concentra as atrações para o público adulto. Em São Paulo, há três opções para as 19 h. Na Cultura do Conjunto Nacional, o compositor e professor de literatura da USP, José Miguel Wisnik, fala sobre Laços de Família e A Legião Estrangeira. Na Livraria da Vila da Vila Madalena, Juliana Silvia Loyola faz a palestra O Narrador na Obra Infantil de Clarice Lispector em Texto e Imagem. E na Cultura do Shopping Bourbon, o lado jornalista da autora será abordado por Aparecida Nunes, que acaba de lançar Clarice Jornalista (Rocco), e por Nadia Battella Gotlib, organizadora de Clarice Fotobiografia (Edusp e Imprensa Oficial).

No Rio, o crítico Silviano Santiago, que é também colunista do Sabático, fala na Academia Brasileira de Letras, a partir das 17h30, sobre ficção de Clarice. Ele focará a relação dela com a política. Ao seu lado, Eduardo Portella, que conviveu com a escritora, dará um testemunho.

Eliana Yunes, diretora da Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio, e Regina Michelli conversam sobre o tema Encantamento e Sedução na Arte de Contar Histórias de Clarice Lispector. Será às 19h30, na Travessa do Shopping Leblon. Um pouco antes, às 19 h, no Midrash Centro Cultural, Clarice Niskier e Esther Jablonsky apresentam a peça Silêncios Claros. Na sequência, debate com Clarisse Fukelman e Arnado Niskier.

Encerrando a programação, o Instituto Moreira Salles promove, no Rio, na terça-feira, às 20 h, o concerto Outra Hora da Estrela, com Jussara Silveira, Bebê Kramer, Marcelo Costa e Muri Costa.

Esses são os destaques da agenda oficial, mas todos são convidados a celebrar Clarice lendo sua obra, compartilhando suas frases nas redes sociais ou organizando outros eventos.

Site. Será lançado na segunda-feira, pelo Instituto Moreira Salles, o site www.claricelispectorims.com.br. Nele, haverá a relação de toda a sua obra comentada por especialistas, além de cronologia ilustrada, vídeo com aula de José Miguel Wisnik, álbum de retratos narrado por Nádia Gotlib e até um blog para divulgar eventos relacionados à escritora. O lançamento será no sábado, mas amanhã ele já deve estar no ar.