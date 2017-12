Festa marca 50 anos de <i>Grande Sertão: Veredas</i> Será lançada nesta segunda-feira, no Museu da Língua Portuguesa, na Estação da Luz, a edição comemorativa de Grande Sertão: Veredas, do mineiro João Guimarães Rosa, clássico que completa 50 anos este ano. É possível conferir gratuitamente, até dezembro, o texto integral da nova edição acessando o site wwww.novafronteira.com.br/grandesertaomec. Organizada pela Fundação Roberto Marinho, que realizou o projeto do Museu da Língua, e pela editora Nova Fronteira, responsável pela publicação de toda a obra de Rosa no Brasil, a festa para convidados, coordenada pela diretora Bia Lessa, terá a participação do bibliófilo José Mindlin, do cantor Arnaldo Antunes e do diretor teatral José Celso Martinez Corrêa. Os dois últimos encerram a noite lendo trechos do livro.