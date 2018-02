Festa Latina

Em sua 6.ª edição, o Festival de Cinema Latino-americano de São Paulo consolida-se como ponto de encontro entre o público e um cinema que pouca oportunidade tem no mercado exibidor tradicional. Já se tornou rotina para o cinéfilo paulistano dirigir-se ao Memorial da América Latina, a sede do festival, para atualizar-se com a produção cinematográfica do continente. Este ano, o homenageado da mostra é um dos principais nomes das artes latino-americanas, o prêmio Nobel Gabriel García Márquez, cuja carreira é bastante ligada ao cinema.

Gabo, como é conhecido, não vem ao Brasil, mas entram na programação várias obras cinematográficas baseadas em seus livros, como Erêndira, dirigido por Ruy Guerra, Ninguém Escreve ao Coronel, de Arturo Ripstein, e A Viúva de Montiel, do chileno Miguel Littín. Há também o fundamental Cartas do Parque, de Tomás Gutiérrez Alea, o maior cineasta de Cuba. Conta uma história passada na ilha, dois amantes que se correspondem através de um escritor de cartas. O amor visto por um intermediário, um terceiro que acaba por interferir na situação.

Mas a maior atração será sem dúvida a apresentação de A Lagosta Azul, única incursão de García Márquez na direção. O filme, um média-metragem, passa na quinta-feira, dia 14, às 15 h no Memorial da América Latina. Trata-se de uma divertida história, narrada na chave estética do cinema mudo, que se passa num vilarejo de pescadores da Colômbia. A tal lagosta teria propriedades estranhas e por isso é disputada, mas termina nas mãos de um garoto que dela faz um uso original. Simples, o filme é testemunho da capacidade imaginativa de Gabo, um soberbo contador de histórias fantásticas.

O homenageado brasileiro é o cineasta Orlando Senna, que tem tudo a ver com Gabriel García Márquez. Além de ser amigo de Gabo, Orlando dirigiu a Escuela de Cine y TV de San Antonio de los Baños, em Cuba, da qual o escritor é um dos fundadores e patrono. Senna terá seu principal filme exibido, Iracema, uma Transa Amazônica, realizado em parceria com Jorge Bodanzky. Serão também mostrados filmes que o têm como roteirista, como O Rei da Noite, de Hector Babenco, e Coronel Delmiro Gouvêa, de Geraldo Sarno.

Homenagens à parte, um dos principais atrativos do festival é a seção contemporânea, com filmes latino-americanos que participaram de recentes festivais e mostras mas não chegam às telas brasileiras. É o caso, com destaque, do chileno Post Mortem, de Pablo Larrain, que passa hoje, às 17 horas, no Cine Sesc. Vá ver, pois se trata de uma bela experiência cinematográfica.

Post Mortem participou do Festival de Veneza e foi tido como um dos possíveis vencedores do Leão de Ouro. Não ganhou, mas deixou boa lembrança nos cinéfilos italianos e ganhou o respeito dos críticos. Em especial, pela originalidade com que trabalha um tema exaustivo, os anos de chumbo da ditadura Pinochet no Chile. Larrain o faz através de uma figura patética, o escrivão de necrotério Mario Cornejo que, do dia para a noite, se torna um personagem com algum poder, e se apaixona pela vizinha, uma bailarina de cabaré.

Outro imperdível é o colombiano Todos Seus Mortos, de Carlos Moreno, que passa hoje, às 17 h, na Cinemateca Brasileira. Servindo-se de um ambiente levemente fantástico (talvez inspirado em García Márquez), Moreno mostra como o cotidiano de um pequeno fazendeiro é drasticamente alterado quando ele descobre um amontoado de cadáveres em suas terras. Procura as autoridades, mas logo descobre que ninguém quer saber daqueles mortos incômodos. Com sutil ironia, Moreno desvenda o absurdo da vida política latino-americana, com suas relações de favoritismo e corrupção.

Também o Brasil comparece no panorama contemporâneo. Claro, pois embora algumas vezes nos esqueçamos disso, também fazemos parte do continente latino-americano. Entre essas atrações destacam-se o belo filme de Eryk Rocha (filho de Glauber), Transeunte, que competiu no Festival de Brasília no ano passado. E, sobretudo, O Gerente, de Paulo César Saraceni, versão pessoal de um conto de Carlos Drummond de Andrade.

Ao todo, são mais de 100 títulos. Os horários de programação podem ser conferidos pelo site do festival: http://www.festlatinosp.com.br/2011/.