Festa junto com o povo da cidade natal

Foi nessa biblioteca que, por muitos anos, o escritor utilizou uma das salas para produzir artigos e livros e onde traduziu para o inglês o sucesso Viva o Povo Brasileiro, além de escrever a obra O Sorriso do Lagarto.

Todos seus livros, aliás, estarão à disposição do público, que poderá também ver notícias sobre o escritor e fotos históricas. "A nossa ideia era festejar o aniversário do filho ilustre de Itaparica junto com o povo da cidade", afirma Dalva Tavares, diretora da biblioteca e organizadora da festa em homenagem ao autor.