Festa indie no apê, na casa, no museu...

Uma nova era para a música independente estava tomando forma e os que se sentiam impelidos a (1) deixar de caçar os tais MP3 no Napster, (2) interromper as conversas definitivas nas salas virtuais de discussão pop (3) e desligar o computador para sair na balada atrás da "nova ordem" rodavam, rodavam, rodavam e caíam sempre no mesmo endereço: um bar-muquifo na Rua Augusta, onde o DJ era colocado num vão embaixo da escada e as bandas num palco (?!) onde mal cabia a bateria. Se a banda tivesse mais que três integrantes, então, o quarto elemento tocava no chão, no nível do público.

Corte para 2011. Nesta semana, na mesma Rua Augusta, dois novos endereços para a música independente (seja ela hoje em dia o novo e velho rock, a nova eletrônica, a nova MPB e todas as misturas possíveis e as inimagináveis desses estilos) foram inaugurados. Os clubes/bares Beat Club e Caos se juntam aos novíssimos Lab e Beco SP, mais os "velhos" Vegas, Studio SP, Inferno, Outs, Tapas, para compor uma rua musical que nem Londres tem. Nem Berlim tem. Talvez só Austin.

Aí você vai além da Augusta e coloca Clash, Lions, Casa92, Bar Secreto, Milo, Alberta, Glória, Neu, Estúdio Emme, Funhouse, DJ Club, Dorothy Parker, Alley, Sonique, Container e vários outros. E então está composta a São Paulo à noite, independentemente falando, indie-eletronicamente falando, enfim, (nova) musicalmente falando.

Lembra 2001/2002, né? Orbital, o DJ debaixo da escada e o palco que não cabia a banda toda? Pois é. Tem muito mais. E agora vem o curioso de toda a história. São Paulo não se contenta com o "boom" de bares, clubes e casas de shows dos últimos dez anos. Vai muito além. Acompanhe:

A nova música no museu - Hoje à tarde, no MIS, o DJ, produtor e compositor alemão Lopazz ocupa a área externa do museu, ao pôr do sol, para a 7ª edição do projeto Green Sunset, iniciativa "alta cultura" que está lotando cada vez mais.

A nova música na casa - A banda indie carioca Dorgas é a atração de hoje na Casa do Mancha, na Vila Madalena, em São Paulo. Isso mesmo: você paga ingresso, entra na residência do Mancha, pega uma bebida no bar montado no quintal do Mancha, arruma um lugar na sala e fica vendo (se der) a banda tocando no quarto. Dá para ver também da varanda, se você achar um espaço perto da janela. Os shows na Casa do Mancha começam lá pelas 19h, não muito tarde. Porque o Mancha tem que dormir.

A nova música no apartamento - Outra nova sede da música independente é o Apartamento Oitenta, situado no Baixo Augusta, que recebeu ontem (se tudo correu como o previsto) a banda do músico paulistano Pelico, destaque dessa nova MPB roqueira ou algo do tipo. Você chega ao prédio e toca a campainha do interfone do duplex de cobertura no número 80. Se a capacidade do apê não tiver ultrapassado 120 pessoas, vão deixar você pegar o elevador e subir. Ali você paga e entra. Tem show, DJs, quintal bonito? Uma festa indie no apê.

A nova música na livraria - Tem o que tem em uma livraria: livros. Mas tem também shows, DJs, exposição de fotos, encontro de fãs de HQ, vende CDs de bandas independentes e outros negócios culturais. Ontem estava marcado show do performático músico indie Jair Naves. Hoje à noite tem a balada Bendita Festa, comandada pelo DJ Theo Werneck. A Livraria da Esquina fica na Barra Funda.

A nova música na loja - No último dia 27, a banda indie Cabana Café se apresentou em show gratuito na loja American Apparel, grife americana de moda jovem que de dois em dois meses mais ou menos bota uma banda nova para tocar dentro de sua loja. Afastam-se os varais de roupas, guardam alguns dos manequins para o público não botá-los para dançar e encosta a banda na vitrine principal. Rua Oscar Freire.

A nova música na galeria - Inaugurado em 2009 como uma galeria de arte independente, o Espaço +Soma logo foi criando a fama de espaço cultural multidisciplinar para dar lugar, entre as obras, à nova música e afins. Com calendário musical esporádico mas intenso, o +Soma recebeu no último dia 28 o DJ set do músico americano Questove, importante nome do hip hop de ontem e de hoje, seja como baterista ou produtor. Ele toca na banda The Roots e entre seus trabalhos de produção estão artistas como Jay-Z e Amy Winehouse.

A nova música no cemitério - No último domingo, a dupla inglesa agora banda Fujiya & Miyagi apresentou suas novidades eletrônicas em uma balada na Vila Nova Cachoeirinha. Se o endereço já causa estranheza no circuito, o que dá para falar, então, quando se sabe que o show foi no cemitério? A ligação da música viva com o mundo dos mortos é de responsabilidade do núcleo Voodoo Hop, agitadores culturais que criam eventos artísticos atípicos no Brasil, sempre com o endereço da festa mantido sobre sigilo até poucos dias antes, quando não no próprio dia. Divulgada no sistema boca-a-boca (real ou virtual), a Voodoo Hop atua principalmente em algum lugar inusitado de São Paulo. 200 pessoas enfrentaram os 10ºC para ver o F&M tocar no cemitério. A festa era chamada Cinetério.