Festa dos 70 anos de Vargas Llosa reúne 500 pessoas Ao chegar a um restaurante no distrito de Miraflores, em Lima, para comemorar seus 70 anos com a família, o escritor peruano Mario Vargas Llosa foi surpreendido por cerca de 500 pessoas que o esperavam para prestar homenagens. O escritor disse à EFE que a surpresa o deixou muito emocionado, e comentou que sua família e seus amigos atuaram "como pequenos trapaceiros" por organizarem a reunião em segredo. No local, Vargas Llosa foi cumprimentado por seus amigos peruanos com os quais formou em 1987 o Movimento Liberdade, que protestou contra as medidas nacionalizadoras do governo do ex-presidente Alan García (1985-1990), e por líderes de outros partidos políticos. Estiveram presentes artistas como o pintor peruano Fernando De Szyslo e os atores Isabella Rosselini, Stéphanie Leónidas, Tomas Milian e Steven Bauer, que compõem o elenco do filme A Festa do Bode, baseado no romance de Vargas Llosa. Durante a festa, foi projetado um vídeo biográfico sobre o autor de A Cidade e os Cachorros, e um outro de humor no qual presidentes e líderes norte-americanos, interpretados por dublês, cumprimentaram Vargas Llosa pela data.