Festa do Teatro vai distribuir 34 mil ingressos em SP

Cada pessoa poderá retirar apenas dois ingressos por vez e apenas nos locais já determinados pelo evento, Teatro Municipal e Centro Cultural São Paulo entre eles. ?Claro, se alguém voltar ao fim da fila, poderá pegar mais dois?, diz Hugo Possolo, um dos idealizadores do evento. ?Tomara que a fila seja tão grande quanto as dos estádios de futebol em dia de clássico?, diz. ?A ideia inicial era conseguir a participação de todas as montagens em cartaz no período, mas como há toda uma logística que requer antecedência, alguns poucos ficaram de fora.?

Ator e diretor do grupo Parlapatões, ele é um dos realizadores do evento junto com Sandro Chaim e J. Leiva. O patrocinador é a CCR, empresa administradora de concessões de rodovias. O público vai poder escolher desde um musical da Broadway como "A Bela e a Fera", passando pela oportunidade de ver uma grande peça do repertório nacional como "Vestido de Noiva", de Nelson Rodrigues, pela chance de ver uma diva como Marília Pêra em "A Gloriosa", até a de conferir um espetáculo ousado do ?underground? paulistano como "Justine", peça inspirada na obra homônima do Marques de Sade. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.