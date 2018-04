Festa do Peão de Barretos terá show de Roberto Carlos

O show de Roberto Carlos, que está completando 50 anos de carreira, será no Estádio de Rodeios, no dia 23, o primeiro domingo do evento. A renda desse espetáculo será voltada ao Hospital do Câncer de Barretos. Os ingressos para a festa geralmente valem para entrar no Parque do Peão e também no Estádio de Rodeios, mas, especificamente para o show de Roberto Carlos, duas bilheterias deverão ser abertas.

Além de eventos artísticos, feira comercial, diversões e atrações gastronômicas, a Festa do Peão é o principal evento de rodeio do País. No primeiro final de semana será disputada afinal do Circuito Barretos de Rodeio, que tem etapas eliminatórias em várias cidades do País nos meses anteriores. Mas a Copa do Mundo de Rodeio é o evento mais aguardado, com transmissão de televisão assegurada para os outros quatro países participantes.