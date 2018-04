Festa de 'São Vito' agita o Brás nos próximos finais de semana

Considerada uma das maiores comemorações populares típicas italianas da cidade, a 91ª edição da Festa de São Vito segue deste fim de semana e pelos próximos seis finais de semana no bairro do Brás, na zona Leste. Ao contrário da Festa da Aquiropita, que é na rua, São Vito ocorre dentro de um ginásio, com o melhor da música italiana e gastronomia típica. No cardápio estão produtos tradicionais feitos na hora pelas "Mammas da São Vito".

A expectativa dos organizadores (a Associação Beneficente São Vito Mártir) é de receber mais de 80 mil visitantes nas 14 noites da festa. Estima-se que, por noite, sejam servidos mais de 3 mil pratos de spaghetti, 4 mil de ricchitelle (significa orellhinha e é importado da Itália) al sugo, 2 mil ficazzelle, 800 ficazze (pizza alta) e 2 mil doces. Para tudo isso, devem ser utilizadas 5 toneladas de farinha, 2 toneladas de tomate, duas de berinjela, uma tonelada de pimentão, duas de cebolas, dois mil litros de azeite e duas toneladas de mussarela. As "Mammas da São Vito" coordenam todo o trabalho na cozinha industrial, e uma equipe de 250 voluntários trabalham nas barracas de comida e na organização do evento.

Os convites para a cantina custam no sábado R$ 35 e no domingo R$ 18 e oferecem, além do cardápio, a participação de sorteios e o show ao vivo das bandas Itália Brasil e Sérgio de Rosa e Gruppo Itália.

A Associação Beneficente São Vito Mártir foi fundada por italianos e descendentes em 1918, quando ocorreu a primeira festa, como uma autêntica manifestação cultural italiana na cidade. São Vito é o padroeiro do vilarejo europeu de Polignano a Mare (pronuncia-se Polinháno a Máre) na Puglia, origem da maioria dos imigrantes que se instalaram no bairro após 1889. A festa ajuda a manter as obras sociais da paróquia, inclusive a creche, que abriga 120 crianças pobres de até 4 anos.

Serviço

91ª. Festa de São Vito

Aos Sábados e Domingos, De 23/05/2009 a 05/07/2009.

Endereço: Rua Fernandes Silva nº 96 - com 468 cadeiras em mesas de 16 (dezesseis) e 10 (dez) lugares numerados

Preço: convite individual - Sábado R$ 35,00 com direito: 1 antepasto, 1 prato de macarrão spaghetti ou ricchitelle, 1 ficazzella, cadeira e mesa numeradas. No domingo R$ 18,00 com direito a 1 antepasto e 1 prato de spaghetti, cadeira e mesa numeradas. Bebidas, doces e souvenirs à parte.

Shows e pista de dança:

Banda Itália Brasil, no período de 16/05/09 a 14/06/09.

Banda Sergio de Rosa e Gruppo Itália, no período de 19/06/09 a 05/07/09.

Informações e reservas antecipadas para a cantina:

FONE/FAX: (11) 3227-8234, (11) 3229-5678, (11) 3326.2957 Com Edméia ou Angela.