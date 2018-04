Festa de San Fermín homenageia escritor Ernest Hemingway

A Festa de San Fermín, na cidade espanhola de Pamplona, presta homenagem ao escritor e Prêmio Nobel Ernest Hemingway, que deu visibilidade internacional ao evento, ao se completar os 50 anos de sua última visita.

A homenagem a Hemingway marca as festividades desta quinta-feira, 9, com a presença do neto do escritor, John Patrick Hemingway, que fez parte do júri que proclamou o americano Thomas Grizzard como ganhador de um concurso de "covers" do Prêmio Nobel.

A prefeita de Pamplona, Yolanda Barcina, lembrou que, em 1923, durante a primeira visita do escritor, a cidade tinha cerca de 35 mil habitantes e as festas não tinham a presença de visitantes de países distantes, "apenas da vizinha França".

No entanto, o escritor americano "conseguiu tornar a festa internacional e levá-la a todos os cantos do mundo", disse.

Ao final do terceiro "encierro" da Festa de San Fermín, o mais rápido até o momento, sete corredores tiveram que ser levados ao hospital devido a diversos traumatismos leves, sem que nenhum deles tivesse que ficar internado.

Todos os anos, milhares de pessoas vão a Pamplona, no norte da Espanha, para participar ou presenciar os famosos "encierros", as corridas de touros, que acontecem todos os dias às 8h (3h de Brasília).