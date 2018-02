Festa de Regina Casé celebra o caipira pop Enfeites em néon, referência ao colorido do tecnobrega, substituem as clássicas bandeirinhas juninas no Esquentão, edição especial do Esquenta, o programa de auditório de Regina Casé. Disposta a celebrar o country caipira, a apresentadora entra no palco sobre um triciclo spyder, alusão ao novo caipira, antenado na tecnologia. O Esquentão vai ao ar no Dia de São João, 24 de junho, e recebe Chitãozinho e Xororó, João Bosco e Vinicius, João Neto e Frederico, Péricles, além de Cláudia Abreu, Leandra Leal, Taís Araujo, Isabelle Drummond e Ricardo Tozzi, da novela Cheias de Charme. É que o Calorão, show de calouros do programa, será com empregadas e patroas disputando a faixa de melhor dupla cantora.