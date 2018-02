Ferréz experimenta novos temas em 'Deus Foi Almoçar'

Um Ferréz mais calmo, mas nem por isso mais otimista, está em Deus Foi Almoçar (Planeta), romance escrito durante oito anos de "incertezas" e que será lançado dia 3 de julho em São Paulo. Teria dado certo seguir vestindo a camisa de escritor da periferia, renovando as histórias de Capão Pecado, livro que o revelou, ou de Manual Prático do Ódio, que o consagrou. Ferréz continuaria sendo chamado para festas literárias daqui e do além-mar, ainda seria consultor de cineastas para assuntos de periferia, poderia ficar rico. Mas ele quis mais, e teve coragem de mudar a direção de sua carreira literária com um livro em que não se lê sequer a palavra favela. Em que a violência é muito mais interior do que do ambiente.

Atrás da aparente calmaria de pastas e arquivos organizados milimetricamente vive o funcionário padrão Calixto, um homem nem pobre nem rico, invisível, abandonado pelo pai e pela mãe, depois pela mulher e filha, que se distrai caminhando pelo bairro enquanto conta postes, observando a vizinha no quintal, se maltratando e nunca se envolvendo com os outros.

"Todo livro tem um cara que é o linha de frente, que vai e resolve. Desde Dostoievski, todo personagem é centroavante, mas na vida não é assim. A gente deixa muita coisa acontecer, passar, e eu queria fazer um personagem que fosse vitimado e passivo do jeito que somos, que aceita tudo e por isso as coisas nunca se resolvem", conta Ferréz, 36 anos, ao Estado em seu escritório particular: a padaria Funchalense, logo na entrada de Capão Redondo, bairro onde mora desde menino e que foi retratado em seus livros anteriores.

O lugar onde a história se passa não é revelado, embora Ferréz dê algumas pistas. Quem precisar aproximar a trama da realidade, tirá-la do ambiente ficcional, até consegue. Mas isso não importa realmente. O tempo presente tampouco é sabido - há referências a seletores de tevê e a bancas de jornal com "aplicativos temporários de conteúdo". Foi de propósito. "Queria deixar a sensação de que é um tempo não tempo. Não sabemos se é futuro ou passado... Vivemos no que mesmo? Hoje vemos o mapa da Polônia no celular enquanto andamos ao lado de um cara que puxa uma carroça cheia de entulho."

É sobre mudança e sobre tomar ou não as rédeas da vida, "atravessar o portal", como diz, que trata este livro criado pelo autor também num período de mudanças. No meio do processo, virou pai.