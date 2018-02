Ferreira Gullar recebe o Prêmio Camões 2010

O poeta maranhense Ferreira Gullar recebe nesta quinta, 16, o Prêmio Camões 2010, no valor de 100 mil euros, no Auditório Machado de Assis da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Nesta semana, o poeta autografou na Livraria Cultura do Conjunto Nacional o seu mais novo livro, "Em Alguma Parte Alguma".

Aos 80 anos, Gullar foi escolhido pelo conjunto de sua obra. A decisão foi tomada em maio deste ano, pelo júri no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O prêmio é concedido anualmente por meio da Fundação Biblioteca Nacional, vinculado ao Ministério da Cultura, e pelo instituto Camões, de Portugal.