Ferreira Gullar participa da 3ª Pin Pin de Literatura Desta quinta-feira até domingo será realizada na cidade de Espírito Santo do Pinhal, no interior de São Paulo, a 3.ª Pin Pin de Literatura, que terá a participação especial de Ferreira Gullar. O poeta e professor Moacir Amâncio vai mediar um debate entre os romancistas Antônio Torres e Márcia Tiburi. A programação inclui também oficinas sobre mangá, web 2.0 e storytelling, além de apresentações musicais e de teatro, recital de poemas, homenagens a escritores e lançamentos de livros. O evento ocorre, anualmente, no Theatro Avenida. Entre os autores que já participaram estão Ignácio de Loyola Brandão, Luiz Ruffato e Katia Canton. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.