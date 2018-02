Ferreira Gullar faz leitura de 'Poema Sujo' em novo DVD

Juntos, produziram "Poema Sujo Lido por Ferreira Gullar", que será lançado amanhã na sede do IMS, no Rio de Janeiro. A comemoração será completada por uma mesa-redonda com o próprio Gullar, além de Antonio Carlos Secchin e Alcides Villaça, mediados por Eucanaã Ferraz.

Escrito entre maio e outubro de 1975, durante o período em que o poeta viveu exilado (e isolado) em Buenos Aires, o "Poema Sujo" foi gravado por Gullar na época, a pedido de Vinicius de Moraes que o encontrou na Argentina. Trazida clandestinamente para o Rio, a fita cassete foi ouvida em audições entre amigos e, logo, trechos foram transcritos e distribuídos pela cidade, tornando-se um clássico.

A ideia de regravar o poema aconteceu em 2005 e partiu do então diretor do IMS, Antonio Fernando de Franceschi. Ele convidou João Moreira Salles para a coordenação e Walter Carvalho para a direção de fotografia, que filmaram o poeta em outubro daquele ano.

O DVD, que custa R$ 45, traz ainda um encarte em que Gullar descreve o contexto em que escreveu a obra, além de textos de Vinicius e Paulo Mendes Campos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.