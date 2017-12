Ferreira anuncia criação do Fundo Setorial de Música Em visita à Feira Música Brasil, no Terminal Marítimo do Recife, o ministro da Cultura Juca Ferreira anunciou na noite da sexta-feira a criação do Fundo Setorial de Música, o principal item de uma série de incentivos para o setor, em janeiro de 2010, atendendo a uma antiga reivindicação de artistas e produtores. A notícia da venda de música livre de tributação foi recebida com entusiasmo na feira. Segundo o ministro, outros sete fundos setoriais estão previstos para 2010, nas áreas de artes visuais, patrimônio e memória, artes cênicas e literatura, entre outros. A medida também prevê a integração do atual Fundo do Audiovisual ao Fundo Nacional de Cultura (FNC).