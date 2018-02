Ferrara, Salvá e as vidas destroçadas

14 H NA BANDEIRANTES

(Adventures of Bailey: The Lost Puppy). EUA, 2010. Direção de Steve Franke, com Rick Shew, Liz Franke, Emily Stuhler, Mark Stoddard.

Filhote cai do carro de mudanças e se perde no mundo. Em busca da família, ele inicia o difícil caminho para casa, que o leva, como parada intermediária, a abrigo de animais, onde aprende sobre amizade e solidariedade. Um tema clássico de Hollywood - o retorno ao lar -, em versão pet. Os cinófilos vão gostar. Reprise, colorido, 88 min.

Jurassic Park - Parque dos

Dinossauros

15H30 NA RECORD

(Jurassic Park). EUA, 1993. Direção de Steven Spielberg, com Sam Neil,

Laura Dern, Jeff Goldblum, Samuel L. Jackson, Richard Attenborough.

Spielberg não abre mão de alternar filmes mais autorais e ambiciosos - Amistad, Minority Report, sua trilogia sobre o 11 de Setembro (O Terminal, Guerra dos Mundos e Munique) - com outros que não parecem ter outro objetivo senão 'divertir'. Sua adaptação do best seller de Michael Crichton mostra o que ocorre quando bilionário cria parque temático e clona dinossauros a partir de material genético dos monstros antediluvianos. O problema é que os dinos escapam ao controle e o que deveria ser o paraíso vira o inferno. Ação, humor, suspense e, sim, uma dose de reflexão (sobre a família). Reprise, colorido, 127 min.

A Cidade Contra o Xerife

16 H NA REDE BRASIL

(Support Your Local Sheriff). EUA, 1969. Direção de Burt Kennedy, com James Garner, Joan Hackett, Walter Brennan, Harry Morgan, Jack Elam, Bruce Dern.

James Garner é nomeado xerife e busca ajuda para enfrentar gangue que aterroriza a cidade. O diretor Kennedy foi grande roteirista de westerns - escreveu a maioria dos clássicos de Budd Boetticher - e, aqui, aproveita para satirizar os clichês do gênero. O herói solitário, a mocinha, o vilão de maus bofes, a população que se amedronta ou apoia, o duelo final - não há situação ou personagem de que ele não se valha. Os fãs de bangue-bangues vão gostar mais ainda. Reprise, colorido, 92 min.

Tudo Que Uma Garota Quer

22H15 NO SBT

(What a Girl Wants ). EUA, 2003. Direção de Dennie Gordon, com Amanda Bynes, Colin Firth, Kelly Preston.

Garota criada pela mãe parte em busca do pai, um lorde inglês. A diferença de comportamentos e tradições é o tema dessa comédia não de todo desprezível. E é curioso ver Colin Firth satirizar aqui a aristocracia inglesa, justamente ele que ganhou seu Oscar encarnando George VI em O Discurso do Rei, de Tom Hooper. Reprise, colorido, 105 min.

Um Homem Sem Importância

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 1971. Direção de Alberto Salvá, com Oduvaldo Vianna Filho, Glauce Rocha, Rafael de Carvalho.

Oduvaldo Vianna Filho, o Vianinha, foi essencial no teatro e na TV, onde criou a série A Grande Família. No cinema, seu grande papel foi neste filme sobre um dia comum na vida de um homem qualquer, que perde o emprego, não encontra colocação e sente que seu tempo já passou. O diretor Salvá, que morreu em 2011, pode não ter feito todos os grandes filmes que seu talento talvez lhe permitisse, mas exerceu uma importante atividade pedagógica (como roteirista e professor) e deixou alguns filmes muito bons. O cartaz da TV Brasil é o melhor. Reprise, colorido, 72 min.

Triângulo Amoroso

23 H NA REDE BRASIL

(3). Alemanha, 2010. Direção de Tom Tykwer, com Sophie Rois, Devid Striesow, Sebastian Schipper.

Marido e mulher se apaixonam por um homem. Homossexualismo, bissexualismo, afeto. O alemão Tykwer gosta de temas polêmicos e muitas vezes acerta no tom (Corra, Lola, Corra, O Perfume, Trama Internacional, etc). Inédito, colorido, 119 min.

À Margem da Imagem

23H15 NA CULTURA

Brasil, 2003. Direção de Evaldo

Mocarzel.

Documentário que retrata moradores de rua e discute o uso da imagem dos espoliados - aquilo que se chama de cosmetização da miséria. Reprise, colorido, 72 min.

Assalto ao Carro Blindado

23H55 NA GLOBO

(Armored). EUA, 2009. Direção de

Nimrod Antal, com Matt Dillon, Amau- ry Nolasco, Jean Reno, Fred Ward, Laurence Fishburne, Milo Ventimiglia.

Um plano perfeito - seguranças roubam caixa-forte da empresa em que trabalham - revela suas falhas. O estúdio (a Sony) botava fé neste relato de ação, mas ele não estourou nos cinemas. Inédito, colorido, 88 min.

A Dama de Vermelho

1H05 NA BANDEIRANTES

(The Woman in Red). EUA, 1984.

Direção e interpretação de Gene Wilder, com Kelly LeBrock, Gilda Radner, Charles Grodin, Joseph Bologna.

Gene Wilder vê as calcinhas de Kelly LeBrock - quando o vento do metrô levanta o vestido dela, reproduzindo a cena famosa de Marilyn Monroe em O Pecado Mora ao Lado, de Billy Wilder. A vida do herói nunca mais será a mesma depois disso. Comédia charmosa. Ganhou o Oscar de canção, por I Just Called To Say I Love You, de Stevie Wonder. Reprise, colorido, 84 min.

Gangues do Gueto

3H35 NA REDE BRASIL

(R X'mas). EUA, 2001. Direção de

Abel Ferrara, com Andrew Fiscella, Andrew Lasky.

O anti-Frank Capra. Abel Ferrara assina sua versão crua e visceral de A Felicidade não Se Compra. Casal de chicanos tenta comprar presente de Natal para a filha. Mas ambos são traficantes e o marido é sequestrado. Inédito, colorido, 85 min.