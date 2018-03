Fernando Meirelles mostra '360' no Festival de Toronto Setembro é um mês agitado para profissionais e fãs do cinema internacional. Começa com o saldo do Festival de Locarno (na Suíça, um dos mais importantes do circuito experimental), segue com o Festival Veneza trazendo o melhor da safra do segundo semestre, equilibrando-se entre blockbusters e independentes, e continua com Toronto (que começa hoje e termina no próximo dia 18) reunindo distribuidores e produtores do mundo todo, ávidos por encontrar e comprar filmes que serão destaque no fim do ano e início do próximo. A cada edição, o festival canadense, que não é competitivo, mas é disputadíssimo quando o assunto é descobrir quem são as maiores promessas do próximo Oscar, conquista mais espaço no ''circuito classe A'' de festivais.