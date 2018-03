Fernando Ébano faz show hoje em São Paulo O palco do Diquinta recebe hoje o swing de Fernando Ébano. Segundo a assessoria de imprensa do bar, apesar das experiências no mundo do samba, o artista se encontrou na soul music e MPB - e é justamente estes estilos musicais que ele apresenta no show hoje. O espaço descolado na Vila Leopoldina reúne amantes do samba-rock, r&b e soul.