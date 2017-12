Fernanda Torres remonta <i>A Casa dos Budas Ditosos</i> Fernanda Torres vai fazer a platéia rir novamente com a volta aos palcos da peça A Casa dos Budas Ditosos, em que interpreta uma mulher baiana de 68 anos, que conta minúcias de suas inúmeras experiências sexuais, com muito humor e ironia, como se estivesse fazendo uma palestra sobre o tema. A peça é baseada no livro homônimo do escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, que foi adaptado e dirigido por Domingos Oliveira, e fez grande sucesso, quando esteve em cartaz em 2003. O texto foi escrito em primeira pessoa. O espetáculo, que só conta com Fernanda no palco, volta ao cartaz em curta temporada, de 9 de janeiro a 6 de fevereiro, no Teatro de Cultura Artística, em São Paulo, com entradas de R$ 30 a R$ 60 e meia-entrada para estudantes, aposentados e sócios do teatro. No cenário, de Daniela Thomas, a atriz aparece sentada à uma mesa, com um único livro da biblioteca do avô da personagem, Nossa Vida Sexual, de Fritz Khan, e estátuas em miniaturas de dois Budas fazendo sexo. A Casa dos Budas Ditosos - Estréia 9 de janeiro (até 6 de fevereiro). Terças e quartas, às 21h, Teatro Cultura Artística - Sala Esther Mesquita. Rua Nestor Pestana, 196 - Consolação. Tels.: (11) 3258-3344 (Televendas) ou (11) 3258-3616 (Informações). Preços: R$ 30 a R$60 (com meia-entrada para estudantes, aposentados com mais de 60 anos e sócios da Sociedade Cultura Artística).