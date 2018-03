Fernanda Montenegro vai encarnar Capitu em leitura na ABL

A atriz Fernanda Montenegro participa na noite de quinta-feira, 17, de uma leitura dramatizada adaptada do livro Capitu, Memórias Póstumas, do imortal Domício Proença Filho. Será no teatro da Academia Brasileira de Letras (ABL). Ela vai se apresentar para uma platéia de 300 convidados, sentada na cadeira de trabalho que era usada por Machado de Assis, fundador da ABL. Veja também: Artistas comentam sua relação com a obra de Machado de Assis Fernanda foi convidada pelo presidente da casa, Cícero Sandroni, para encarnar a personagem feminina mais célebre de Machado. A leitura marcará o aniversário de 111 anos de fundação da ABL e integra a programação pelo centenário de morte do escritor.