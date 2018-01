Fernanda Montenegro inaugura novo Sesc 24 de Maio

Com data marcada para inauguração do novo Sesc 24 de Maio, no dia 19 de agosto, a programação terá uma leitura dramática de textos do livro Nelson Rodrigues por Ele Mesmo por Fernanda Montenegro, com sessões nos dias 19, sábado, e 20, domingo. A obra traz uma compilação de crônicas e entrevistas do dramaturgo.

Na programação musical, a Orquestra Mundana Refugi, formada por músicos brasileiros, refugiados e imigrantes se apresenta nos dias 19, às 14h.

Circo e dança estão representados no espetáculo Circo Em(Cena), no dia 19 e 20, às às 9h30, que traz 20 artistas circenses para interagir com o público por meio de acrobacias e malabarismos.

Projetado por Paulo Mendes da Rocha, novo Sesc 24 de Maio já tem data de inauguração

No sábado, às 17, o bailarino Alex Ratton apresenta seu Caravana Citadina, uma intervenção artística com cinco companhias de dança paulistanas.

Localizado no centro da cidade, a poucos metros do Theatro Municipal, Galeria do Rock, Praça das Artes e Biblioteca Mário de Andrade, o Sesc 24 de Maio tem projeto de Paulo Mendes da Rocha e possui 28 mil m² de área construída e conta com teatro, espaços para comedoria, cafeteria, biblioteca, área de exposição, convivência, clínica odontológica, área para prática esportiva e atividades corporais, área de tecnologia e arte, solário, entre outros espaços. Um dos destaques do projeto é a piscina com área aproximada de 625m², construída no topo do edifício principal, com vista panorâmica para a cidade.

