Fernanda Montenegro é premiada no Emmy Internacional

"Eu me achava fora do páreo, vim tranquila. Estou muito emocionada e admito agora que fiquei nervosa. Não imaginava ganhar esse prêmio. Nós trabalhamos com muito amor e muita entrega. Esse é um prêmio que pertence a todos que se entregaram a esse trabalho. Estou muito feliz", disse a atriz.

Em 1999, ela foi indicada ao Oscar por Central do Brasil, mas perdeu para a colega Gwyneth Paltrow. Nos bastidores da Globo, o comentário é que de foi necessário insistir para que Fernanda fosse à premiação em Nova York, pois ela não estava confiante da vitória. No mesmo ano da premiação de cinema, ela estava entre as finalistas do Globo de Ouro. Um ano antes, ela havia recebido o título de melhor atriz no Festival de Berlim, também pelo filme dirigido por Walter Salles.

Em Doce de Mãe, com direção de Jorge Furtado e Ana Luiza Azevedo, ela interpretou Dona Picucha, uma viúva de 85 anos que leva a vida com humor. "Doce de Mãe tem um pé na realidade e outro na fantasia. A realidade de um país de jovens onde há cada vez mais velhos e muitas dúvidas de como lidar com eles. A fantasia da comédia, da música, da poesia que tornam a realidade suportável. Picucha tem 85 anos e ainda não sabe bem o que vai ser quando crescer. Eu também não", brincou.

Segundo Jorge Furtado, o papel feito sob medida para Fernanda. "Só ela poderia fazer a personagem. A trama é uma comédia humanista. Além dos momentos engraçados, tivemos também muitos outros emocionantes. Ali, ela fez comédia e drama com a mesma intensidade, a mesma entrega. A Fernanda ia de um extremo a outro rapidamente", relembrou.

O cineasta afirma que o talento da atriz se manifesta em qualquer gênero. "Faz qualquer coisa com muita verdade e é extremamente generosa com quem contracena com ela. É simplesmente a maior e melhor atriz que conheço em televisão, teatro e cinema. Escrever para ela e dirigi-la foi mais que um prazer, uma honra. Para mim, este foi um dos seus grandes trabalhos, um de seus grandes papéis."

Pelo Twitter, a presidente Dilma Rousseff deu os parabéns à atriz. "Primeira brasileira a disputar o Oscar de melhor atriz, Fernanda Montenegro interpreta novos papéis como quem encarna outras vidas. É o orgulho do Brasil", escreveu.

