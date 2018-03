Fernanda Lima vai atuar na nova novela das 7 da Globo A modelo e atriz Fernanda Lima confirmou sua participação na nova novela das sete da Rede Globo, "Pé na Jaca", de Carlos Lombardi, que tem estréia prevista para novembro. Fernanda vai interpretar uma modelo e será uma das cinco personagens principais, segundo informou a assessoria de imprensa da emissora. A bela vai viver a modelo de sucesso Maria, que mora na França e, ao voltar ao Brasil, se envolve numa disputa comercial com Elizabeth, personagem de Deborah Secco. Fernanda vai fazer ainda um quadro no "Fantástico", cujo formato e data de estréia ainda estão sendo discutidos com a direção do programa. Não é a primeira vez que a modelo e atriz participa de uma novela global. Ela protagonizou, no ano passado, o folhetim (também das sete) "Bang Bang", de Mario Prata.