Fernanda Lima estreia no comando de 'Amor e Sexo'

Ricardo Waddington, que geralmente está envolvido na direção de novelas da Globo, garante que o programa será feito para todos, inclusive a terceira idade. Para o diretor, o fato de Fernanda Lima estar casada e com dois filhos lhe dá respaldo para apresentar a atração com responsabilidade. "Será como um bate-papo na sua sala de jantar. Ninguém vai se sentir incomodado. Nosso maior objetivo é divertir", resume Waddington.

Para não pisar em ovos, nos últimos meses Fernanda Lima, além de ler sobre sexo para terceira idade, tem conversado com os idosos. "Gosto de ouvir histórias, experiências vividas e também de trocar com as pessoas o que já aprendi."

Fernanda Lima deu início a carreira de modelo aos 14 anos, em 1999 estreou na TV com o programa Mochilão (MTV), trabalhou como VJ na RedeTV!, passou pela Band e só em 2004 chegou à Globo para cobrir a primeira gravidez de Angélica. Fernanda ficou à frente do quadro Vídeo Game, no "Vídeo Show" duas vezes mas, só agora, depois de pontas em séries e novelas do canal, ela conquista seu sonho: um programa com plateia, na Globo. "É um momento único na minha carreira."

No auditório, 400 pessoas e convidados falam sobre sexo e participam de um game de perguntas e respostas. Os entrevistados nas ruas pelo casal Fábio e Valéria Gonçalves, juntos há 50 anos, também terão a chance de participar do semanal, tudo pelo telão. As informações são do Jornal da Tarde.