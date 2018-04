Fernanda Lima é a 'top' dos desfiles no Brás e Bom Retiro

Não foi só a São Paulo Fashion Week que fez a cidade dar um salto olímpico na lista das capitais mundiais da moda, deixando a 33ª posição e ocupando a 8ª, segundo levantamento do grupo Global Language Monitor divulgado dia 20. Marcas ‘nanicas’ dos maiores bolsões atacadistas brasileiros - Brás e Bom Retiro - também assinam o feito, com crescimento de vendas e profissionalização do setor. É o que mostram, a partir desta segunda-feira, 27, os desfiles do Mega Polo Moda e, em agosto, do Bom Retiro Fashion Business.

O primeiro evento convida lojistas de todo o País a, até quarta-feira, ver coleções de 300 confecções localizadas no maior centro de atacado do Brás. Fernanda Lima, garota-propaganda do Mega Polo, abre as apresentações. "A SPFW mostra o que é fashion, o conceito. Aqui, mostramos o que vai vender", diz Adelino Basílio, superintendente do shopping.

Vendas imediatas, vale ressaltar. Enquanto as criações da SPFW só chegarão às lojas em setembro, as roupas dos desfiles do Brás e do ‘Bomra’ já estarão nos cabideiros. "Os lojistas vão conferir as novidades do verão 2010 e poderão levá-las no mesmo dia para suas vitrines", completa Basílio. Crise, garante ele, já é passado: "Prevemos aumento de 13% nas vendas deste ano."

O Bom Retiro vive o mesmo otimismo. Nivaldo Junior, vice-presidente da câmara que representa as confecções do bairro, conta que foram investidos R$ 200 mil na 7ª edição do ‘Bomra’ Fashion Business, que acontece entre 3 e 4 de agosto, com a passarela à mostra para quem passar pela calçada da Rua Ribeiro de Lima, como sempre. A tática, diz Junior, vale a pena. "Em dias de desfile, o movimento sobe 50% nas lojas."