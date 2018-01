Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

A modelo Fernanda Lima e os seus dois meninos deixaram no início da tarde deste domingo, 20, a maternidade Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Eles estavam acompanhados do pai, Rodrigo Hilbert. Os gêmeos nasceram às 23h06 de sexta-feira, 18, de parto normal e vão se chamar João e Francisco.