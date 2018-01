Fernanda D'Umbra é dez

O número que tem circundado a vida da atriz e diretora Fernanda D’Umbra é o dez. Este ano, estreia sua décima peça como diretora teatral, Pequenas Certezas, dia 1.º de dezembro, no Centro Cultural São Paulo. Também roqueira, traz a dezena na música. Sua banda completa dez anos de estrada, Fábrica de Animais, com dois discos lançados. Em meio a shows em buracos tradicionais do rock paulista e ensaios da nova peça, faz seu primeiro trabalho na Globo, série sobre o médico Roger Abdelmassih, condenado a 278 anos de prisão por 48 estupros – sua personagem é uma das vítimas. Para o ano que vem, prepara a estreia de duas novas peças e duas reestreias. Ah, e tem a poesia. Mas esta fica pra outra.

Nova York é logo ali

Depois de 50 filmes, quatro casamentos e três filhos na mochila, Uma Thurman está de volta e promete abalar – não Bangu, inicialmente, mas a si própria. Meteu-se em uma aventura perturbadora: teatro. Coragem pouca é bobagem. Aos 47 anos e pouca rodagem no palco, estreia na Broadway pela primeira vez no próximo dia 30, no Hudson Theater. The Parisian Woman é do dramaturgo Beau Willimon, inventor da série House of Cards. Sim, ele, quando dramaturgo novato do Off Broadway, quatro peças escritas. Uma Thurman quer desafios. Topou fazer Chloe, protagonista da peça, mulher independente e namoradeira apesar de casada. Nem tudo é perfeito. Não espero algo como Kill Bill ou Ninfomaníaca. A toada, agora, está para Henry & June ou Ligações Perigosas.

É só dobrar a esquina

Não bastasse Uma, lá vem outra. Voltou ao cartaz em Nova York a peça The Portuguese Kid, no City Center Stage1. A peça é do dramaturgo John Patrick Shanley, que papou um Oscar pelo roteiro original de O Feitiço da Lua e levou para casa um Pulitzer por Doubt: A Parable – peça que depois viraria filme, homônimo, dirigido pelo próprio Shanley, com Meryl Streep e o falecido Philip Seymour Hoffman no elenco. Mas é o protagonista da montagem de The Portuguese Kid que será capaz de levar você ao teatro: Jason Alexander, que, no seriado Seinfeld, atua como o George Costanza. A Broadway não é novidade para Alexander. Fez sua estreia em um musical escrito por Stephen Sondheim quando tinha 20 anos de idade, Merrily We Roll Along. Fica em cartaz até 10 de dezembro.