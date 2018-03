Ferido, diretor do Balé Bolshoi diz que perdoa agressores

Com a cabeça raspada e uma bandagem em volta do pescoço, Sergei Filin contou a um canal de televisão russo de seu quarto no hospital que está determinado a voltar a trabalhar, apesar de seus ferimentos.

Filin, 42 anos, sofreu queimaduras graves durante o ataque a caminho de casa do Teatro Bolshoi, em Moscou, na noite de 18 de janeiro. Médicos realizaram duas operações em cada olho e esperam salvar a sua visão.

"Eu não vou mentir. Claro que é muito duro para mim e muito difícil", disse Filin em imagens em um link de vídeo com a rede de televisão NTV na noite de domingo.

"Eu digo a mim mesmo a cada manhã ao acordar: ‘Sergei, você está saudável, tudo está no seu lugar -- seus braços, suas pernas'... E eu vou fazer de tudo para voltar a ser o mesmo Sergei que eu era antes."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Filin não usou as bandagens grossas que envolviam a cabeça e o rosto em imagens de telefone celular tiradas um dia depois do ataque, mas seus olhos estavam semifechados e não estava claro se ele podia ver.

O trabalho de Filin lhe dá o poder de construir ou destruir carreiras no balé, que é um símbolo duradouro da cultura russa. Ele disse após o ataque que vinha recebendo ameaças.

"Um padre veio a mim, e eu lhe disse: 'Você sabe, eu perdoo a todos, e Deus será o juiz deles. Porque as pessoas são fracas'", contou ele. "Eu perdoo todas as pessoas que estão envolvidas nisto."

Ele disse que não sabia quem estava por trás do ataque, mas deixou claro que acreditava que isso estava relacionado ao seu trabalho.

"Antes de, de alguma forma, satisfazer as suas ambições ou eliminar a dor do ressentimento... seria realmente bom se eles simplesmente pensassem no fato de que eu tenho três filhos incríveis", afirmou Filin.

"Mesmo se o pior acontecer, eu vou continuar a olhar para este mundo, e eu vou continuar a fazer o que eu faço -- mas será através dos olhos de meus três filhos."

Um dos melhores oftalmologistas da Rússia disse à Reuters na semana passada que Filin manteria pelo menos alguma visão em cada olho.

"Eu prometo, você vai me ver no palco", afirmou Filin.