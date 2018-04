Férias 2011

Oi, pessoal. Tudo bem?

Estamos escrevendo para falar de vários lugares maravilhosos e fazer um convite: vamos conhecê-los aqui no papel? Quem ajuda nesta tarefa são o Stress e o Relax, personagens do filme Brasil Animado, que estreou ontem (21) nos cinemas. É a primeira animação brasileira em 3D, feita pela Mariana Caltabiano Criações. Os dois viajaram o País em busca do Grande Jequitibá Rosa. Em cada parada, mandaram cartões-postais especialmente para o Estadinho, em que contam sobre a viagem. Vamos ver?

AMAZONAS

Manaus, a capital, já foi muito rica por causa de suas seringueiras durante o ciclo da borracha. Tanto que ali está o belíssimo Teatro Amazonas, palco de grandes óperas. Boa parte da floresta amazônica também está localizada na região. E, por curiosidade, amazônia deriva de amazonas, que são as mulheres guerreiras na mitologia grega.

"Amigos do Estadinho, esse foi um dos momentos mais hilários da nossa viagem pra Amazônia. Vocês acreditam que a macaca adicionou o Stress no Facebook?"

BAHIA

Salvador é a capital da Bahia. E foi pertinho dali, em Porto Seguro, que os portugueses desembarcaram quando chegaram ao Brasil e gritaram a famosa frase: "Terra à vista!". Em todo lugar da Bahia tem música, pimenta e capoeira.

"A capoeira é uma mistura de luta com dança. Nosso amigo baiano disse que, pra lutar capoeira, é só ter um pouco de malemolência."

RIO DE JANEIRO

Antiga capital do País, o Rio é famoso por suas belezas naturais. É lindo ver a cidade do alto (e isso pode ser feito do morro do Pão de Açúcar ou num voo de asadelta, que parte da Pedra Bonita). Ou então do Corcovado, onde está o Cristo Redentor, uma das novas sete maravilhas do mundo.

"Copacabana é muito bacana, bicho! Até o Stress, que é travadão, entrou no clima carioca."

RIO GRANDE DO SUL

No Sul, os homens vestem bombacha, uma calça larga na coxas e abotoada nos tornozelos. Os gaúchos também adoram tomar chimarrão, uma bebida feita de mate, que não é chá. Mas engraçado mesmo é a Olimpíada Colonial, realizada na cidade de Caxias do Sul durante a Festa da Uva. Você acredita que tem até competição de arremesso de queijo?

"Gramado tem uns chocolates deliciosos. A gente visitou uma fábrica de dar água na boca."

CEARÁ

As praias mais bonitas do Ceará não estão em Fortaleza, a capital, mas nos arredores. Canoa Quebrada, reduto dos hippies nos anos 70, é uma delas. E um pouco mais distante, Jericoacoara é demais! Tem lagoas e, por causa do vento forte, esportes radicais na água, como o kitesurfe. E você sabe o que é um baião de dois? Pode parecer um casal dançando baião, mas, na verdade, é um prato típico do Ceará, feito de arroz, feijão de corda, carne de sol, queijo coalho e manteiga de garrafa.

"Essa é Pedra Furada. Esse buraco foi feito pelo mar e pelo vento. Depois de uns dias no Ceará, até o Stress ficou mais relax."

PARANÁ

Imagine uma nuvem de borboletas sobre um rio de cachoeiras. Se quiser ver uma maravilha dessa, vá até Foz do Iguaçu e se encante com as Cataratas do Iguaçu e suas imensas quedas d’água. A região, que já foi habitada por índios kaiagang, é hoje um patrimônio natural que pertence ao Paraná, cuja capital é Curitiba.

"Esse é o Stress em Foz do Iguaçu, sendo caçado pelas borboletinhas."

PERNAMBUCO

Este é um Estado nordestino muito rico em cultura. Tem música, poesia e dança de montão. No carnaval, a capital, Recife, e a cidade de Olinda se transformam em grandes palcos a céu aberto com bonecos gigantes.

"Em Olinda, o Stress tentou dançar o frevo, mas acabou fazendo a dança da chuva."