Feriado leva 27.ª Bienal a bater recorde de visitas Um total de 112.089 pessoas visitaram a mostra no Pavilhão do Ibirapuera, em São Paulo, de 7 a 15 de outubro. O dia do feriado de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, teve 23.273 pessoas, segundo o primeiro balanço da visitação. Segundo dados divulgados pelo presidente da instituição, Manoel Francisco Pires da Costa, a organização do evento já agendou a visita de cerca de 65 mil estudantes. A visita à 27.ª Bienal estará aberta até 17 de dezembro, com entrada franca. 27.ª BIENAL DE SÃO PAULO . ?Como viver junto?. De 07 de outubro a 17 de dezembro de 2006. Parque do Ibirapuera - Portão 03. Entrada franca. Horários: de 3.ª a 6.ª das 9h às 21h. Sáb., dom. e fer., das 10h às 22h. A bilheteria fecha sempre uma hora antes.