Fergie se casa com ator Josh Duhamel em Los Angeles

A cantora norte-americana Stacy Ferguson ou, como é conhecida mundialmente, Fergie, do Black Eyed Peas, casou-se com o ator Josh Duhamel, informou neste domingo, 11, seu representante. William Derella, empresário da cantora de 33 anos, confirmou o enlace matrimonial através de um e-mail e disse que a cerimônia ocorreu no sábado, na igreja Estates Vineyards de Malibu, em Los Angeles. Duhamel, de 36 anos, atuou em Transformers e O Retrato de Dorian Gray, entre outros filmes. Além de cantar no Black Eyed Peas, Fergie também lançou The Dutchess, em 2006, seu primeiro álbum solo. O relacionamento dos dois começou em 2004 e o noivado, em 2007.